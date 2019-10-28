"Стане марною цеглиною!" В Apple розповіли, що загрожує власникам iPhone 5

Власники смартфонів iPhone 5 від компанії Apple, випущених ще у 2012 році, поскаржилися на те, що система їхніх ґаджетів наполегливо рекомендує встановити оновлення iOS 10.3.4.

Якщо цього не зробити, смартфони загрожують перетворяться на даремні "цеглини". На них стане більше недоступним використання магазину App Store і сервісу iCloud, не можна буде переглядати вебсторінки і повідомлення електронної пошти. Про це йдеться в офіційній інформації на сайті виробника.

Зазначається, що в iOS 10.3.4 підтримується оновлений формат встановлення часу, який автоматично налаштовується через GPS.

iPhone 5 pocket-lint.com

У разі, якщо користувач не встигне встановити зазначену "прошивку" до 3 листопада 2019 року, то стане недоступних "через повітря".

Для відновлення нормального функціонування роботи iPhone 5 потрібно буде підключати смартфон до комп'ютера і оновлювати його в ручному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) пройшла щорічна презентація продукції Apple. У прямому ефірі мільйонам глядачів показали новий iPhone 11, Apple Watch, iPad і інші новинки компанії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!