Смартфони прискорюють процес старіння: вчені провели дослідження

LED-дисплеї смартфонів і комп'ютерів здатні прискорювати процес старіння.

До такого висновку прийшли вчені з Університету штату Орегон, які провели експеримент на мухах-дрозофілах, опромінюючи їх "блакитним" світлом від гаджетів, передає "Код".

В результаті комахи почали втрачати здатність орієнтуватися в просторі, у них знижувалися рухові здібності. Також опромінення руйнувало клітини очей і мозку мух.

Потім дослідники розділили мух на дві групи: перша взаємодіяла з дисплеями протягом 12 годин, друга - постійно перебувала в повній темряві. В результаті виявилося, що життєвий цикл останніх був більш тривалим.

Ілюстрація. Смартфони Digital Trends

Як повідомляв OBOZREVATEL, смартфон, який перебуває на зарядці, здатний вбити уві сні лежачу поруч людину. З гаджетом також смертельно небезпечно приймати ванну.

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