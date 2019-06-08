Слідом за Google: популярні в Україні смартфони залишаться без Facebook і Instagram

Компанія Facebook Inc заборонила встановлювати свої додатки на телефони Huawei.

Про це пише Reuters. Користувачі Facebook, у яких вже є телефони Huawei, зможуть використовувати додатки і отримувати оновлення. Але на нових телефонах більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp і Instagram.

Постачальники смартфонів часто укладають комерційні угоди, щоб попередньо встановити популярні додатки, такі як Facebook. Додатки, в тому числі Twitter і Booking.com, також поставляються попередньо встановленими на телефонах Huawei на багатьох ринках.

Twitter Inc відмовився від коментарів, в Booking Holdings не відповіли на запит.

Цей крок Facebook послаблює перспективи продажів смартфонів Huawei Technologies Co Ltd, які були найбільшим джерелом доходу в минулому році завдяки активному росту в Європі і Азії.

Huawei

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в травні Google відключив Huawei від оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, Gmail і YouTube.

Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei. Дане рішення було прийнято після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення

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