Складено топ-10 кращих ігор 2020 року

Портал Metacritic зібрав відгуки критиків в мережі та назвав кращі ігри 2020 роки для персонального комп'ютера.

За версією агрегатора, грою року став Half-Life: Alyx, яка набрала 93 бали їх 100 можливих. У топ-10 гри відбиралися за простим принципом: вище рейтинг – вище і місце в топі.

Так виглядає перша найкращих ігор 2020 року за версією Metacritic:

Half-Life: Alyx – 93/100

Hades – 93/100

Microsoft Flight Simulator – 91/100

Crusader Kings III – 91/100

Spelunky 2 – 91/100

There Is No Game: Wrong Dimension – 89/100

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 88/100

Ori and the Will of the Wisps – 88/100

Halo 3 (The Master Chief Collection) – 88/100

F1 2020 – 88/100

Додамо, що повз топ-10 пройшли такі хіти як DOOM Eternal (11 місце), Death Stranding (15), Cyberpunk 2077 (18), а Assassin's Creed Valhalla виявилася аж на 34 місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Metacritic назвав найгірші ігри 2020 року.