Скандал зі "зливом" Facebook: українцям пояснили, як протистояти системі

Видалення облікового запису з Facebook в зв'язку зі скандалом навколо британської компанії Cambridge Analytica не допоможе уникнути негативного впливу соцмереж, якщо не навчитися протистояти їхньому впливу на свої дії.

Про це ефірі ObozTV заявив фахівець з кібербезпеки Володимир Стіран.

"Ви повинні розібратися, як ці дані можуть бути використані проти вас. Якщо ви просто не будете надавати дані, то успіху не досягнете. Потрібно критично ставитися до того, що вам потім намагаються підсунути, коли знають про вас всі ці деталі", - зазначив він.

За його словами, небезпеку представляє не сам витік даних, а їх використання для провокування певної реакції користувачів.

"Люди проводили психологічні дослідження, встановлювали психотипи, вони діагностували неврози і фобії базуючись на ваших лайказх, друзях і тому, що ви постите. І потім підсовували вам дані, щоб викликати у вас рецидиви цих неврозів, паніку і змусити вас робити певні речі. Вчитися потрібно не реагувати на такі провокації, вчитися потрібно чинити опір в інформаційній війні, а не сидіти в якійсь мушлі. Ви будете десь на узбіччі цивілізації і не зможете користуватися можливостями, які надають такі з соцмережі", - підкреслив Стіран.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше від засновника Facebook Марка Цукерберга зажадали дати свідчення у справі про скандал навколо Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів Facebook і ймовірно внесла вагомий внесок в перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і вплинула на результати референдуму про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.