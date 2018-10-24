Штучний інтелект буде шукати людей: як це працює

Група дослідників з Індії навчила штучний інтелект (AI) шукати потрібних людей за їхнім зростом, гендерною приналежністю і одягом.

Про це повідомив Hi-news.ru.Технології AI вже давно використовуються в системах розпізнавання осіб і у пошуку людей за допомогою камер відеоспостереження. Але пошук за новими параметрами значно скоротить час на виявлення потрібної людини.

Дослідники наводять такий приклад. Уявіть, що вам відомі лише певні параметри пошуку і приблизне місце. І замість того, щоб оглядати весь матеріал з усіх камер, можна створити запит на, наприклад, "жінок у червоних сорочках, зріст яких 153 сантиметри". Це звузить коло пошуку і значно скоротить час на виявлення конкретної людини.

В основі системи лежить нейронна мережа, що згортається (convolutional neural network, CNN). Це підвид нейромереж, що базується на технології глибокого машинного навчання. CNN у своїй роботі використовує деякі особливості функціонування зорової кори головного мозку.

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Якщо спробувати пояснити простою мовою - є сегменти, які реагують на прості сигнали (наприклад, наявність червоного кольору) і є більш складні - конгломерація простих виконуваних функцій (наприклад, усі види сорочок). Багато дрібних сегментів можуть бути частиною декількох великих (червоними можуть сорочки, футболки, штани і так далі). На побудові зв'язків між сегментами нейромережі і може робити висновок про наявність певних предметів і їх властивостей.

Точність роботи самого алгоритму наразі становить близько 60% (нейромережа в середньому правильно вгадує 28 осіб із 41). Це лише перша версія алгоритму, який буде поліпшуватися.

"Наразі AI шукає тільки за зростом, кольором одягу і статтю. Але ніхто не заважає додати додаткові функції. Крім того, це експериментальний алгоритм ідеально підходить для випадків, коли нам потрібно зібрати дані про певну людину. Ми вже знаємо його параметри. У цьому випадку AI буде працювати дуже точно. А якщо врахувати, що за пару днів в одному тільки кварталі камери знімають близько мільйонів годин відео - завдання стає нездійсненним для людини, але алгоритм може в кілька сотень разів зменшити кількість годин відео для вивчення", - заявили розробники.

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