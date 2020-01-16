Шпигунський супутник Росії розпався у космосі: Кремль приховав фіаско

Російський шпигунський супутник розпався у космосі. Докази цього виявили ВВС США.

Як пише Daily Mail, до такого висновку прийшов також експерт НАСА Джонатан Макдауелл. За його словами, десять фрагментів уламків, виявлених на орбіті, доводять, що надсекретний російський супутник-шпигун розпався у космосі.

Він заявив, що супутник "Космос-2491", побудований у Москві, вийшов на орбіту у середині грудня.

Шпигунський супутник Росії розпався в космосі Ілюстрація

Вважалося, що космічний зонд є частиною проекту Nivelir, російської програми з виробництва маневрених супутників, які використовуються для перевірки інших космічних об'єктів.

"У грудні 2013 року Росія запустила... три військові супутники зв'язку і четвертий, спочатку неоголошений, згодом отримав назву "Космос-2491", – утвержджает він.

Потім, за даними експерта, у грудні 2019-го об'єкт розвалився на частини прямо в космосі.

Кремль не прокоментував втрату зонда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уу конструкції російського розгінного блоку "Фрегат", який повинен вивести на орбіту перші тестові супутники британської системи OneWeb, знайшлася тріщина.

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