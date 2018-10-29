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Секрет мексиканської піраміди: що знайшли археологи

6.3тЧитати матеріал російською

Археологи Національного інституту антропології та історії Мексики знайшли під пірамідою Місяця в стародавньому місті Теотіуакан підземний тунель. Імовірно, він веде в похоронну камеру.

Вчені вважають, що він символізує потойбічний світ, повідомило видання Daily Mail.

Тунель знаходиться на глибині восьми метрів, він веде в камеру довжиною 15 метрів і йде на південь. Також вважається, що існує й інший, східний вхід. Ймовірно, він обвалився з часом.

Секрет мексиканської піраміди: що знайшли археологи
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Поки вченим невідомо, що знаходиться в похоронній камері. Вони думають, що підземна система приміщень символізувала собою загробний світ.

Піраміда Місяця, друга за величиною в Мексиці, була побудована в 200-450 роках нашої ери і використовувалася для ритуальних церемоній на честь богині води і Місяця Чальчіутлікуе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, археолог розгадав секрет будівництва давньоєгипетських пірамід.

Місце
Мексика
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