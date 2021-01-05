З'явилося відео польоту над Місяцем на висоті 100 км

У мережі опублікували відео, на якому показано політ над поверхнею Місяця на висоті 100 км.

Ролик виклали на YouTube-каналі Sean Doran. Відео створено з безлічі знімків, зроблених місією "Кагуя".

На записі можна розглянути численні кратери, що складаються із застиглої базальтової лави моря, каньйони і навіть схід Землі над горизонтом.

Зазначимо, що "Кагуя" також відомий як Selene – другий японський штучний супутник Місяця. Станцію було створено спільно Інститутом космонавтики і аеронавтики (ISAS) і Національним агентством із дослідження космосу (NASDA), які пізніше об'єдналися в Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

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