Зорепад Леоніди досягне піку 16-17 листопада: як побачити в Україні

У понеділок і вівторок, 16 і 17 листопада, в нічному небі можна спостерігати пік зорепаду Леоніди. Яскравий метеоритний дощ буде помітний у різних країнах світу, зокрема і в Україні.

У пік потоку можна буде побачити в небі до 20 метеорів на годину. Для цього слід знайти в нічному небі сузір'я Лева, в якому розташований радіант метеорів. Найкращі умови для спостережень – друга половина ночі, ближче до ранку, далеко від міських вогнів.

При цьому варто бути особливо уважним, бо Леоніди пролітають у небі зі швидкістю 254 тисячі 920 кілометрів на годину – це найшвидший з відомих метеорних потоків.

Леоніди – яскраві швидкі метеори, назва яких походить від їх радіанта – візуального джерела метеорів, що вилітають, – сузір'я Лева (англ. Leo). Але спостерігати зорепад можна і в інших частинах неба.

Метеоритний потік Леоніди утворюється через те, що наша планета пролітає поблизу уламків комети Темпеля-Туттеля, що згорають при вході в атмосферу і утворюють яскраві спалахи світла. Пік інтенсивності зорепаду доводиться на кожні 33 роки, що пов'язано з поверненням комети-прародительки до Сонця. Щороку інтенсивність потоку метеорів різна – залежно від щільності шлейфу уламків, через який проходить Земля.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що спостерігати в небі в листопаді 2020 року: Леоніди, Тауриди, Марс, Уран, Меркурій, комета і затемнення Місяця.