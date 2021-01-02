Зорепад Квадрантіди пролетить над Україною в новорічні вихідні: як побачити

У ніч з 2 на 3 січня, а також з 3 на 4 січня в Північній півкулі, включаючи Україну, можна буде спостерігати пік потужного метеорного потоку Квадрантиди.

У цей час можна побачити понад 100 "падаючих" зірок на годину, а їхня швидкість може досягати 40 кілометрів на годину.

Найкраще спостерігати явище після півночі, на відкритій місцевості, далеко від міських вогнів. Радіант потоку – візуальне джерело метеорів – слід шукати в сузір'ї Волопаса, поруч з сузір'ями Дракона і Геркулеса нижче Великої Ведмедиці.

Квадрантиди активні щорічно в період з 28 грудня по 7 січня. У максимум активності потоку астрономи фіксували до 200 метеорів на годину.

Вважається, що прародичем Квадрантид став астероїд 2003 EH1, який було відкрито 2003 року. Вчені вважають, що він являє собою залишки комети, виявленої ще в 15 столітті.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар яскравих астрономічних подій 2021 року. Так, очікується чотири затемнення, три суперповні та кілька потужних метеорних потоків. Крім того, повідомлялося, що 21 грудня газові гіганти Юпітер і Сатурн пройшли на рекордній відстані одне від одного. Фото зближення показав колишній астрофізик NASA.