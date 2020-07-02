НЛО у всій красі: найкращі справжні фото і відео за останній рік

У четвер, 2 липня, відзначається Всесвітній день НЛО. В останні роки все частіше зустрічаються кадри, на яких і справді чітко видно непізнані об'єкти.

OBOZREVATEL пропонує прочитати про два найяскравіші випадки фіксації НЛО за останній час.

Найкраще фото НЛО за останні 40 років

У кінці червня 2020 року в Польщі виявилися кращі знімки "літаючої тарілки". Їх зробив житель села Ястрове в Польщі, приблизно в 300 км від Варшави.

Очевидець їхав на велосипеді, коли раптом почув дивний звук. Повернувшись, він побачив у небі об'єкт і зняв його на камеру мобільного телефону. Пізніше чоловік відправив п'ять зроблених ним фото, що закарбували металевий об'єкт на висоті 45-60 метрів, польському уфологу Роберту Бернатовичу. Своє ім'я він попросив залишити в секреті, щоб його не назвали "людиною з психічними проблемами".

Житель Польщі зробив якісні знімки НЛО Фото: Triangle News

У свою чергу Бернатович звернувся до Філіппа Ментла – колишнього керівника відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО, який заявив, що зроблені знімки – найкращі з фото НЛО, що він бачив за останні 40 років.

А експерт Джейсон Глів, який спеціалізується на аналізі фотографій НЛО, вивчивши фото, також підтвердив їх достовірність. При цьому походження літаючого об'єкта є невідомим.

НЛО в небі над Польщею Фото: Triangle News

Унікальні відео з НЛО, справжність кадрів підтвердив Пентагон

У квітні 2020 року Пентагон оприлюднив ролики з непізнаними літаючими об'єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США. У заяві зазначалося, що оприлюднені ролики були зняті в листопаді 2004 року і в січні 2015 і не носять секретного характеру.

Метою оприлюднення відео з НЛО було названо бажання розвінчати будь-які сумніви публіки в тому, чи були зазначені кадри справжніми.

"Повітряні явища, які спостерігаються на відео, залишаються охарактеризованими як "непізнані", – підсумували у військовому відомстві США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пентагон показав унікальні відео з НЛО і підтвердив їхню достовірність.