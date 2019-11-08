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9 листопада • оновлено в 02:14
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Знайдено перше в світі кладовище тварин-гігантів. Фото

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У Мексиці на території міста Тультепек знайшли поховання залишків мамонтів, яке містить 800 кісток, що належали 14 вимерлим тваринам.

Археологи стверджують, що це була яма-пастка, яка створена стародавніми людьми, пише Phys.org.

Вчені відзначають, що пастка була зроблена 14 тисяч років тому для упіймання травоїдних тварин. На залишках були знайдені сліди пошкоджень, які є свідченням полювання.

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Також навколо пастки були виявлені сліди проживання не менше п'яти стад мамонтів, коней і верблюдів. Поховання є найбільшою знахідкою такого роду за всю історію розкопок.

Залишки древніх тварин

Залишки древніх тварин

Phys.org

Залишки древніх тварин

Залишки древніх тварин

Phys.org

Залишки древніх тварин

Залишки древніх тварин

Phys.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що павуки виявилися страшними й огидними тваринами у світі.

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Місце
Мексика
Теги
тварини кладовище
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