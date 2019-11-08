Знайдено перше в світі кладовище тварин-гігантів. Фото

У Мексиці на території міста Тультепек знайшли поховання залишків мамонтів, яке містить 800 кісток, що належали 14 вимерлим тваринам.

Археологи стверджують, що це була яма-пастка, яка створена стародавніми людьми, пише Phys.org.

Вчені відзначають, що пастка була зроблена 14 тисяч років тому для упіймання травоїдних тварин. На залишках були знайдені сліди пошкоджень, які є свідченням полювання.

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Також навколо пастки були виявлені сліди проживання не менше п'яти стад мамонтів, коней і верблюдів. Поховання є найбільшою знахідкою такого роду за всю історію розкопок.

Залишки древніх тварин Phys.org

Залишки древніх тварин Phys.org

Залишки древніх тварин Phys.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що павуки виявилися страшними й огидними тваринами у світі.

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