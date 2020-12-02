Знайдено найстарішу тропічну рибу-рекордсмена

Біля берегів Австралії вчені знайшли рибу з виду тропічних луціанів, якій 81 рік. Згідно з даними дослідження, плямистий маколор (Macolor macularis) народився в 1939 році.

Рибу-довгожителя виявили в 300 кілометрах на захід від міста Брум на архіпелазі Чагос в центральній частині Індійського океану, пише Coral Reefs.

Всього вчені вивчали три види луціанових: луціан-бохар (Lutjanus bohar), плямистий маколор і чорно-білий окунь (Macolor Niger). За підсумком було знайдено 11 риб старше 60 років. Одному луціану-бохару було 79 років, але його рекорд за тривалістю побив плямистий маколор – 81 рік. Раніше вважалося, що цей вид риб живе на 20 років менше.

Пояснимо, що для визначення віку риби використовували метод аналізу сагітальних отолітів (вушних кісток). Отоліти риб мають річні лінії росту – приблизно, як кільця дерев.

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