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1 березня • оновлено в 06:15
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/ наука

Зірка Бетельгейзе може рвонути: стало відомо, чим це небезпечно

1.1т
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У разі вибуху зірки Бетельгейзе її промені і частки досягнуть Землі, що буде небезпечно для супутників і космонавтів на орбіті планети.

Про це заявив співробітник Астрономічного інституту ім. Штернберга Володимир Сурдин (РФ).

"Це буде безпечно тут, на поверхні Землі, але досить небезпечно для супутників і космонавтів", – зазначив учений.

Вибух зірки Бетельгейзе

Вибух зірки Бетельгейзе

Ілюстрація

Відзначається, що про вибух зірки буде відомо заздалегідь. Адже вона викине величезну кількість нейтрино, які зафіксують спеціальні детектори, встановлені в США і Японії.

"Так що за тиждень ми попередимо. Але це буде протягом найближчих 10 тисяч років", – додав Сурдин.

Бетельгейзе – зірка в сузір'ї Оріона. Це червоний гігант, світність якого в 80 – 105 тис. Разів вище, ніж у Сонця. Це одна з найбільших відомих астрономам зірок. Останнім часом у Бетельгейзе спостерігалися рекордні падіння яскравості. Відстань до неї, за різними оцінками, становить приблизно від 613 до 880 світлових років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху.

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Автор
Тимур Григоренко
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
У великой космической державы Укроины нет ни спутников ни космонавтов, так что опасаться нечего. ПыСы: то, что звезда может «рвануть» слышу впервые в жизни. Украинская мова такая многообразная. СУГС, ёпста
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