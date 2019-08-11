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Житель Землі випадково зняв зіткнення метеора з Юпітером: видовищне відео

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Астроном-любитель Ітан Чаппел випадково сфотографував входження метеорита в атмосферу Юпітера.

Як пише CBS, Чаппел зобразив рідкісний момент за допомогою всього лише телескопа на задньому дворі свого будинку.

Астроном зняв момент яскравого спалаху, що показує видимий момент удару в Південному екваторіальному поясі планети. Знімки були зроблені в 00:07 за часом східного узбережжя США (7:07 по Києву - Ред.) 7 серпня.

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Відзначається, що на Юпітер, який володіє потужним гравітаційним полем, метеорити падають досить часто. За оцінками астрономів, небесні тіла діаметром від 5 до 20 метрів входять в атмосферу Юпітера до п'яти разів на місяць, проте сфотографувати цю подію вдається досить рідко.

Юпітер

Юпітер

Як повідомляв OBOZREVATEL, астероїд 2006 QQ23, який перевищує розміри хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг, пролетить повз Землю.

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