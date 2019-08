Житель Землі випадково зняв зіткнення метеора з Юпітером: видовищне відео

Астроном-любитель Ітан Чаппел випадково сфотографував входження метеорита в атмосферу Юпітера.

Як пише CBS, Чаппел зобразив рідкісний момент за допомогою всього лише телескопа на задньому дворі свого будинку.

Астроном зняв момент яскравого спалаху, що показує видимий момент удару в Південному екваторіальному поясі планети. Знімки були зроблені в 00:07 за часом східного узбережжя США (7:07 по Києву - Ред.) 7 серпня.

Відзначається, що на Юпітер, який володіє потужним гравітаційним полем, метеорити падають досить часто. За оцінками астрономів, небесні тіла діаметром від 5 до 20 метрів входять в атмосферу Юпітера до п'яти разів на місяць, проте сфотографувати цю подію вдається досить рідко.

Another impact on Jupiter today (2019-08-07 at 4:07 UTC)! A bolide (meteor) and not likely to leave dark debris like SL9 did 25 years ago. Congrats to Ethan Chappel ( @ChappelAstro ) on this discovery and H / T to Damian Peach ( @peachastro ) for the report https://t.co/lj38ncBZuI