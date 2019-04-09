Землю може накрити вогненний дощ: у чому небезпека

Вчені з Католицького університету Америки з'ясували, що частина енергії плазмового дощу, який викидає Сонце, може вийти за його межі й накрити Землю у вигляді бурі. Температура його в рази вища "поверхні" Сонця.

Як повідомляє "Life.ru", дослідники вважають, що всі процеси, які відбуваються на зірці, можуть загрожувати планетам, які її оточують.

Вони повідомили, що частина плазми, яка вибухає на Сонці, викидається у відкритий космос, а інша частина повертається назад у вигляді плазмового дощу, проте незабаром може статися серія вкрай інтенсивних викидів.

Сонце V-kosmose.com

При цьому вченим ще тільки належить з'ясувати, які наслідки це може мати для нашої планети, оскільки навіть найменші спалахи на Сонці можуть вплинути на життя землян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в галактиці виявили мільйони планет-убивць, які загрожують об'єктам у космосі.

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