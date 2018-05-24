Склала ЗНО на 600 балів: українка у Кембриджі готує прорив у медицині

Українка, яка 10 років тому отримала у школі відразу з трьох предметів зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів, сьогодні працює у Кембриджському університеті.

Львів'янка Анастасія Сибірна створює штучні сперматозоїди і яйцеклітини. Це може бути проривом у боротьбі з безпліддям, повідомляє ТСН.

Вчена працює поруч з легендою біології - нобелівським лауреатом Джоном Гордоном.

Настя визнає, що зараз до успіху пройдено лише половину дороги. Однак керівник лабораторії не натішиться. "Настя дуже хороший експериментатор. Відбір до нас проходять лише найкращі", - стверджує він.

За визнанням Анастасії, повертатися в Україну вона поки не планує через відсутність необхідних умов та фінансування для заняття науковою діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одна українка, доктор наук, яка є старшим науковим співробітником в Інституті молекулярної біології та генетики у Києві Ольга Броварець зробила унікальне відкриття, яке дає надію на повне одужання від раку та багатьох інших хвороб.