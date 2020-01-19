Запуск нового корабля Маска закінчився вибухом: опубліковано відео

Компанія SpaceX американського підприємця Ілона Маска провела випробування аварійного відділення пілотованого корабля Crew Dragon від ракети-носія Falcon 9.

Трансляція йшла на ютуб-каналі SpaceX. Корабель після команди на екстрене відділення від ракети запустив вісім резервних двигунів, які відвели його на безпечну відстань. Falcon 9 при випробуваннях спеціально підірвали.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk - SpaceX (@SpaceX) 19 січня 2020 р

Потім на парашутах Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані.

🚀 @SpaceX 's In-Flight Abort Test will demonstrate #CrewDragon ' s ability to safely escape the Falcon 9 rocket in the unlikely event of an emergency during launch . Watch this animation for a preview of the test and tune in for live coverage at 10:10 am ET: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/Www12DscEC - NASA (@NASA) 19 січня 2020 р

На YouTube оприлюднено відео моменту вибуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним в історії вантажем.

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