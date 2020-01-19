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19 січня • оновлено в 18:27
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Запуск нового корабля Маска закінчився вибухом: опубліковано відео

2.2т
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Компанія SpaceX американського підприємця Ілона Маска провела випробування аварійного відділення пілотованого корабля Crew Dragon від ракети-носія Falcon 9.

Трансляція йшла на ютуб-каналі SpaceX. Корабель після команди на екстрене відділення від ракети запустив вісім резервних двигунів, які відвели його на безпечну відстань. Falcon 9 при випробуваннях спеціально підірвали.

Потім на парашутах Crew Dragon приводнився в Атлантичному океані.

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На YouTube оприлюднено відео моменту вибуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним в історії вантажем.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Ілон Маск
Місце
США
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит скоро украинский астронавт полетит... Волошин хотел, жаль, не дожил...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Здесь не раз украинцы глумились над авариями ракет в России произведенных совместно Россией и Украиной и выпячивали американское ракетостроение - что то этих олигофренов не видно в комментариях под этой статьей ...где вы утырки (читай украинцы) ???
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