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4 травня • оновлено в 23:06
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/ наука

Як виглядала "палиця для селфі" з СРСР: архівне фото

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У мережі опублікували фотографію старого керування за дистанційною зйомкою радянських часів, яке охрестили першою палицею для селфі.

Таким чином, у фанатів теорії про те, що все вперше було винайдено в СРСР, з'явився новий привід для радості.

Судячи з малюнка, радянська "палиця для селфі" зроблена з дерева і включає в себе такі складові, як "противага", "упор", "кіл з рогулькою", "жердина", "привод спуску затвора" і "фотокамера". Ось як вона виглядає:

"Палка для селфі" з СРСР

"Палка для селфі" з СРСР

twitter.com/86_koba

Судячи з усього, разом з цим пристроєм використовувалися однооб'єктивні дзеркальні фотоапарати "Зеніт".

Всі вони розраховані на застосування фотоплівки типу 135 і передбачають використання змінних об'єктивів. Більшість моделей забезпечені фокальним затвором з матер'яними шторками або металевими ламелями, і тільки апарати сімейства "Зеніт-4", "Зеніт-5", "Зеніт-6" мають центральний затвор. Застосовувалися різні варіанти кріплення об'єктивів.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Місце
Україна
Теги
Історія фотографии СРСР селфі
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кароче, чиста кaцaпcкaя "изобретуха". Такие изобретухи у кaцaпья начинаются с украденного у англичан паровоза (изобретатель Уатт). Всегда сделаны из одних и тех же частей - 1.железяка; 2. дровеняка; 3. ременяка (часто заменяется деталью под названием гoвнякa)
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