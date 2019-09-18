"Ядерна війна" НАТО з Росією: опубліковано показове відео

Вчені з США створили модель наслідків від можливого "обмеженого" протистояння між НАТО і Росією.

Відеоролик опублікували на YouTube-каналі одного з керівників цього проекту Алекса Глесера. У ньому вчені представили підсумки "Доктрини спільних ядерних операцій" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Згідно з показаним сценарієм, Росія завдає удару по прикордонним районам Польщі та Німеччини, прагнучи обмежити сили Альянсу в регіоні Центральної та Східної Європи, а у відповідь НАТО застосовують ядерну зброю по Калінінградській області.

Вчені змоделювали наслідки ядерної війни між НАТО і РФ globallookpress.com

Надалі від "локального" конфлікту, за підрахунками вчених, уже в перші години загине приблизно 91,5 млн. осіб.

Як писав OBOZREVATEL, Російська агресія заважає входженню України і Грузії до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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