Всесвітній день туалету: яку еволюцію санвузол пройшов із давніх часів

У четвер, 19 листопада, відзначається Всесвітній день туалету. Його було засновано 2013 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН "Санітарія для всіх".

Тоді в організації висловили стурбованість тим, що, згідно з доповіддю Дитячого фонду ООН і ВООЗ, у 2012 році 2,5 мільярда людей не мали доступу до базових послуг в області санітарії, що негативно впливає на здоров'я людей і стан водних ресурсів. Про те, якими були перші туалети і чому проблема залишається актуальною в наш час, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Тема туалету вважалася ганебною більшу частину історії людства. Навіть після винаходу каналізації це питання підпадало під табу. Тим часом, 2007 року читачі British Medical Journal назвали туалет і чисту воду в оселі найголовнішим винаходом з 1840 року.

Перший сидячий туалет з'явився близько 5 тисяч років тому на території сучасної Шотландії. Він представляв собою отвір, вирізаний у великому камені, відходи падали в грот під ним.

А в Стародавньому Римі придумали так звані публічні туалети – довгі лавки з отворами, де люди проводили довгий час за мирною бесідою з друзями. Крім того, в Римській імперії було побудовано одну з перших каналізацій у світі – Cloaca Maxima ("Велика Клоака"), що відправляла нечистоти в річку Тибр. Після розпаду імперії зникли і всі її досягнення в сфері гігієни – наступні кілька століть використовувалися звичайні горщики.

У середні віки в Європі їхній вміст виливали в річку поблизу або прямо з вікон будинків. Через це в містах панував сильний сморід, а бактерії, якими кишіли вулиці, призводили до хвороб і епідемій.

Приватні туалети були розкішшю. У замках і палацах вони розташовувалися в гардеробних кімнатах: запах нечистот відлякував міль і бліх від королівського одягу.

Перший туалет зі змивом створив 1596 року Джон Харрінгтон. У 1775 році Олександр Каммінгс удосконалив пристрій, додавши до нього S-подібну трубу – ця система використовується в сантехніці й досі.

А Томас Креппер першим представив кімнату з санітарними пристосуваннями, які ввів у продаж. Це справило справжню сенсацію, адже раніше в суспільстві не прийнято було говорити про туалети.

За даними ВООЗ, більш ніж у 2 мільярдів людей на Землі немає туалету з каналізацією. 673 мільйонам з них доводиться справляти нужду на природі, що забруднює ґрунт, отруює води і сприяє поширенню інфекцій.

У резолюції 2013 року Генасамблея ООН закликала країни до політики розширення доступу бідного населення до послуг санітарії, щоб покінчити з відкритою дефекацією як надзвичайно шкідливою для громадського здоров'я. Також були рекомендовані пропаганда гігієни, надання основних послуг санітарії, каналізація та очистка стічних вод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'я виявила, що дзеркало, яке провисіло в їхньому туалеті 40 років, належало королеві Франції Марії-Антуанетті.