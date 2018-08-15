Вогняна аномалія: Землі напророчили смертельну небезпеку

Аномальна спека і теплі зими пануватимуть на Землі протягом наступних п'яти років.

Такого висновку дійшли кліматологи. Одним із наслідків глобального потепління вважаються так звані екстремальні погодні явища - періоди аномальної спеки взимку або холоду влітку, хвилі спеки, тижневі зливи, посухи та інші феномени, пов'язані з "неправильною" погодою, передає "РИА Новости".

У середньому, температури будуть вищі від норми приблизно на 0,1 градуса Кельвіна, що помітно підвищить частоту посух, хвиль спеки та інших погодних аномалій, пов'язаних із глобальним потеплінням.

Ситуація нормалізується тільки після 2022 року, хоча є 69-відсотковий шанс, що вода в океанах Землізалишатиметься перегрітою протягом більш тривалого часу.

Аномальна спека, за словами кліматологів, буде практично неминучою - ймовірність її виникнення у 2018 і 2019-2020 роках перевищує 64 і 58%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2050 року зміна клімату викличе підвищення температури до +35 С у 970 містах. За даними нещодавнього дослідження кількість міських жителів, які піддадуться впливу екстремальної спеки, збільшиться у вісім разів - до 1,6 мільярда осіб.