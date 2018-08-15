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Вогняна аномалія: Землі напророчили смертельну небезпеку

3.5тЧитати новину російською

Аномальна спека і теплі зими пануватимуть на Землі протягом наступних п'яти років.

Такого висновку дійшли кліматологи. Одним із наслідків глобального потепління вважаються так звані екстремальні погодні явища - періоди аномальної спеки взимку або холоду влітку, хвилі спеки, тижневі зливи, посухи та інші феномени, пов'язані з "неправильною" погодою, передає "РИА Новости".

У середньому, температури будуть вищі від норми приблизно на 0,1 градуса Кельвіна, що помітно підвищить частоту посух, хвиль спеки та інших погодних аномалій, пов'язаних із глобальним потеплінням.

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Ситуація нормалізується тільки після 2022 року, хоча є 69-відсотковий шанс, що вода в океанах Землізалишатиметься перегрітою протягом більш тривалого часу.

Аномальна спека, за словами кліматологів, буде практично неминучою - ймовірність її виникнення у 2018 і 2019-2020 роках перевищує 64 і 58%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2050 року зміна клімату викличе підвищення температури до +35 С у 970 містах. За даними нещодавнього дослідження кількість міських жителів, які піддадуться впливу екстремальної спеки, збільшиться у вісім разів - до 1,6 мільярда осіб.

Читайте всі новини по темі "Глобальне потепління" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Глобальне потепління
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