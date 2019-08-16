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Виживе 10% людства: вчені назвали страшні наслідки ядерної війни США і Росії

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У разі застосування ядерної зброї в Третій світовій війні т.зв. ядерна зима триватиме мінімум 7 років, що зробить неможливим ведення сільського господарства і призведе до масового голоду.

Про це сказано в дослідженні групи кліматологів під керівництвом Джошуа Коупа з Ратгерського університету (Нью Джерсі), передає KP.RU. Вчені вирішили встановити, що станеться з екологією планети, якщо між США та Росією розв'яжеться війна.

Вони змоделювали наслідки ядерних ударів у сучасній версії Кліматичній моделі атмосферного спільноти Землі, яка охоплює діапазон від поверхні до висоти в 140 кілометрів.

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Вчені підкреслили, що ядерна зброя в найперше націлена на військові та промислові центри, які розташовуються в міських кварталах. Це райони з підвищеним паливним навантаженням, і враховуючи, що 35% енергії атомної бомби виділяється у вигляді тепла, міста вигорятимуть дотла.

Пожежі в місцях удару перекинуться на лісові масиви і будуть бушувати на планеті протягом декількох тижнів. За цей час в атмосферу буде викинуто 147 мільйонів тонн сажі, яка підніметься в стратосферу і закриє Землю від сонячних променів мінімум на 7 років.

Хмари попелу будуть ізольовані від тропосферних опадів, що продовжить їх існування – Землі знадобиться ще 3 роки, щоб освітленість поверхні повернулася до нормальних значень.

На час ядерної зими середньорічні температури на планеті знизяться на 9 градусів за Цельсієм, що знищить більшість сільськогосподарських культур і призведе до нестачі їжі.

У таких умовах, за оцінками Давида Денкенбергера з Університету Аляски в Фербенксі (США), через 5 років на Землі в кращому випадку виживе 10% населення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що наразі глобальний ядерний конфлікт може виникнути з трьох причин.Одна з них – прихід до влади в ядерні держави безвідповідальних політиків.

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Теми
Загроза Третьої світової війни Холодна війна між Заходом і Росією Дослідження вчених
Місце
США
Теги
ядерна зброя війна Екологія Новини Росії
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
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