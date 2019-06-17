"Вибух" Сонця: вчені передбачили швидку загибель людства

Астрономи Колорадського університету в Боулдері в США прийшли до висновку, що Сонце може породити викид енергії в тисячі разів могутніший звичайних спалахів, який завдасть величезної шкоди технологічній цивілізації.

Подібні події, звані супервспишками, зазвичай реєструвалися у молодих і активних зірок, і спочатку вважалося, що в Сонячній системі вони неможливі, пише Lenta.

В одній з минулих наукових робіт дослідники провели спостереження за 50 зірками сонячного типу, що виробляють супервспишки. Більше половини (34) з них були поодинокими, а всі параметри зоряної атмосфери (температура, поверхнева гравітація, Металічність) були типові для зірок G-класу. Вони демонстрували ту саму періодичність в зміні блиску, що відбувається при обертанні і наявності великого числа плям.

У новому дослідженні фахівці вивчили ще 23 схожі на Сонце зірки, у яких помітили супервспишкі. Ці зірки спочатку були виявлені нині "покійним" телескопом Kepler. Варто зауважити, що всі вони обертаються трохи швидше Сонця, у якого період обертання навколо своєї осі дорівнює приблизно 25 днів.

З 23 зірок було відібрано 18 найбільш яскравих (щоб виключити вплив шуму), а з них в свою чергу виділили п'ять подвійних систем. Крім того, астрономи також для порівняння розглянули ще 28 зірок сонячного типу, у яких не було зафіксовано супервспишок.

На думку дослідників, поточної статистики недостатньо, щоб впевнено відповісти на питання, чи може Сонце провести катастрофічно могутній спалах. Вчені не цілком упевнені, що досліджені зірки не мають будь-якими неврахованими властивостями, які відсутні у Сонця. Але, виходячи з наявних даних, ймовірність того, що супервспишка може статися в найближчу сотню років, досить висока. Астрономи планують вивчити сам механізм виникнення спалахів і то, який вплив вони можуть надати на найближчі планети.

Супервспишка не призведе до масового вимирання і екологічної катастрофи, не дивлячись на те, що вона буде в тисячі разів сильніше звичайної сонячного спалаху. Вона не спалить лісу і не обдасть всіх людей і тварин на Землі шкідливим ультрафіолетовим випромінюванням.

Однак її наслідки виявляться важкі для людської цивілізації, чиє існування тісно пов'язане з супутниковими та іншими технологіями. Сплеск високоенергетичного випромінювання виявиться фатальним для електроніки і телекомунікаційних систем і може стати смертельно небезпечним для астронавтів на орбіті.

Супервспишка може привести до втрати буквально всіх штучних супутників, а пасажири літаків, які роблять рейси через полярні області, отримають високі дози радіації. Серйозні пошкодження в енергосистемі приведуть до масового відключення електрики.

Швидше за все, відбудеться виснаження озонового шару з посиленням впливу, що ушкоджує ультрафіолетового випромінювання на шкіру людини. Збільшиться захворюваність на рак, катарактою, а також підвищиться ризик отримання сонячних опіків. Відновлення атмосфери займе місяці або роки.

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