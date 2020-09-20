Вчений створив "живу труну" з грибів

Вчений з Нідерландів почав виробляти труни з кореневої системи грибів – міцелію.

Як вважає Боб Хендрікс з Делфтського технічного університету, така труна очищає й удобрює землю, а тіло в ньому розкладається в рази швидше, повідомляє Dezeen.

Проект під назвою Loop Cocoon вчений розробив для свого стартапу Loop, присвяченого екологічним способам поховання.

За словами Хендрікса, при виробництві такої труни не потрібні штучне світло й електрика, а всередині самої домовини зростає мох, який допомагає тілу розкладатися швидше.

На "вирощування" труни йде близько двох тижнів. За цей час гриби розростаються до необхідної форми, після чого їх висушують, щоб призупинити їхній ріст. Потім, під землею, зростання міцелію поновлюється.

Як зазначає вчений, у звичайній дерев'яній труні процес розкладання тіла займає більше десяти років, а в труні з міцелію – два роки. "Тепер людське тіло не буде забруднювати землю, а, навпаки, удобрить її", – вважає автор проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені навчилися "стирати" неприємні спогади.