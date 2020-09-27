З'ясувалося, звідки взялися "відьомські" кола в Африці та Австралії

Вчені знайшли пояснення появи так званих відьомських кіл у пустелі Намібії в Африці і на диких полях в Австралії.

Як повідомляється в статті Journal of Ecology, дослідники Геттінгенського університету в Німеччині прийшли до висновку, що цей феномен пояснюється патерном Тьюринга – особливістю систем, що за певних умов генерують просторово-періодичні візерунки.

Так, щоб довести справедливість гіпотези британського математика Алана Тьюрінга, вчені вивчили відьомські кола в Австралії з висоти пташиного польоту за допомогою дронів. За однією з версій, виникнення кіл пояснювалося залежністю рослин від вологи.

Як виявилося, рослинність отримує вигоду від великих кіл, які забезпечують їй додатковий стік води і підтримують таким способом функціонування екосистеми в умовах посушливого клімату.

Без них ці території перетворилися б на пустелі без рослин з голим грунтом. Таким чином, висновки дослідників підтверджують гіпотезу Тьюринга про самоорганізацію в нестабільному середовищі проживання.

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