Вчені зробили "реальний" знімок чорної діри: як виглядає

Вчені з Гарварда створили більш чіткі змодельовані зображення чорної діри.

Цим зайнялася команда фахівців, очолювана вченими з Гарвардської ініціативи "Чорна діра". Вони опублікували статтю, в якій викладається метод моделювання більш чітких зображень, передає The Garvard Crimson (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Відзначається, що ідея прийшла до науковців після того, як телескоп Event Horizon випустив зображення чорної діри в квітні 2019 року. Зокрема, фахівці захотіли удосконалити зображення і його теоретичне пояснення.

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Вони використовували метод візуалізації зображень, званий трасуванням променів, він зазвичай зустрічається у комп'ютерній графіці.

"Техніка може "створити зображення, яке віддалений спостерігач міг би побачити, якби чорна діра була освітлена. Просто вийшло красиво", – сказав астрофізик Майкл Джонсон.

За словами вчених, чорні діри накопичують подстроки фотонів або частинок світла через гравітаційне тяжіння. Ці кільця вигнутого світла утворюють сферичну "фотонну оболонку" навколо чорної діри, яку потім можна візуалізувати за допомогою комп'ютерного моделювання.

Фахівці уточнили, що нова технологія допоможе вченим краще зрозуміти основні властивості чорних дір, такі як їх маса і обертання, які вислизають від астрофізиків.

Новий "реальний" знімок чорної діри

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські астрономи вперше зняли поява чорної діри у Всесвіті. Вчені спостерігали неймовірно яскравий вибух зірки, який був у багато разів яскравіше наднової.

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