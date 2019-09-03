Вчені знайшли життя на Венері: сенсаційна заява

Дивні темні плями біля поверхні Венери можуть свідчити про присутність життя на планеті.

До такого висновку прийшли вчені Агентства аерокосмічних досліджень Японії, передає видання The Independent. На їхню думку, плями впливають на клімат Венери.

"Передбачається, що частинками, що утворюють темні плями, є хлорид заліза (III), аллотропии сірки і діоксид сірки. Однак поки присутність цих речовин не може пояснити властивості темних плям, їх появу і поглинання", – сказала Йон Джу Лі, автор доповіді.

За словами вчених, частинки в темних плямах однакові за розміром і поводяться як мікроорганізми в атмосфері Землі. Вони вважають, що тіньові ділянки можуть бути життям.

Вчені водночас з'ясували, що в період з 2006 по 2017 рік кількість відбитого від планети світла назад у космос скоротилася вдвічі, а потім знову почала зростати.

На Венері знайшли життя dni24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розгадали нову таємницю виникнення життя на Землі.

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