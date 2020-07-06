Вчені знайшли 'винних' в уразливості людей перед COVID-19

Ділянка генома в ДНК, пов'язана з коронавірусом (COVID-19), була передана сучасним людям від неандертальців 60 тисяч років тому.

Такого висновку дійшли вчені, які вивчили сегмент генома, що збільшує ризик важкого захворювання на COVID-19, передає The New York Times.

У своїй роботі вчені досліджували шість генів у третій хромосомі людини. Дослідження засвідчило, що ця частина генома поширена в Бангладеш, де 63% мають принаймні одну копію. А в усій Південній Азії майже третина людей успадкувала цей сегмент. При цьому лише у 8% європейців і 4% у Східній Азії був помічений цей геном.

В Африці ж він майже відсутній. Поки незрозуміло, яка еволюційна модель викликала поширення частини генома за останні 60 тисяч років.

Також дослідження COVID-19 засвідчило, чому цей вірус несе велику небезпеку для різних людей. Наприклад, люди похилого віку хворіють частіше, а чоловіки більше схильні до ризику заразитися, ніж жінки.

Крім того, вчені порівняли дані людей в Італії та Іспанії, які сильно захворіли на COVID-19, з тими, у кого були тільки легкі прояви хвороби. Вони знайшли два місця в геномі, пов'язаних із великим ризиком. Один із них розташований у 9-й хромосомі і відповідає за групу крові, а другий – це неандертальський сегмент у 3-й хромосомі людини.

Нові дослідження показали сильний зв'язок між COVID-19 і сегментом 3-ї хромосоми. Люди, які несуть дві копії варіанту, втричі частіше страждають від важкої хвороби.

Вчені пояснили, що близько 60 тисяч років предки сучасних людей вийшли з Африки і охопили Європу, Азію та Австралію. На своєму шляху вони схрещувалися з неандертальцями, що призвело до поповнення генофонду. Однак більшість генів неандертальців виявилися шкідливими для сучасної людини. Але були й такі, що допомогли у виживанні людства. Наприклад, в однієї третини європейських жінок виявився рецептор гормону неандертальця. Це пов'язано з підвищеною народжуваністю і меншою кількістю викиднів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені визначили, що невелика група неандертальців вклала частину свого ДНК в сучасних людей в результаті схрещування з ними десятки тисяч років тому.