Вчені знайшли передвісника страшної катастрофи на Землі

Занадто швидке танення льодовика Туейтса невблаганно наближає людство до "точки неповернення", що загрожує катастрофічними наслідками.

На сполох забили вчені NASA. За їхніми словами, льодовик тане з дуже великою швидкістю, передає The Guardian.

Льодовик Туейтса відповідає за 4% від глобального підвищення рівня моря і втрачаючи 800 метрів льоду щорічно, є бомбою уповільненої дії. Льодовик стає все більш нестабільним, його руйнування призведе до незворотних процесів. Причому катастрофа може статися навіть якщо глобальне потепління зупиниться.

Повідомляється, що швидкість втрати льоду у п'яти льодовиків Антарктиди за останні шість років подвоїлася і стала в п'ять разів вище, ніж в 1990-х роках.

Льодовик Туейтсаможет втратити свою масу внаслідок танення протягом 150 років після досягнення "точки неповернення", у результаті рівень Світового океану стане вищим на півметра.

За даними вчених, людство може зіткнутися з катастрофою, пов'язаною з проблемою льодовиків, уже через 300 років.

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