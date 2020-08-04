Вчені знайшли можливе сховище секретів створення Всесвіту
Чорна діра в космосі.
Чорна діра, яка отримала назву Powehi, може зберігати в собі таємниці Всесвіту.
На думку вчених, кільця світла на орбіті чорної діри можуть містити в собі запис історії створення Всесвіту, передає Wion.
Дослідники провели аналогії з кільцями дерева, які видно при зрізі стовбура. Але фотонні (світлові) кільця можуть допомогти вченим вивчити властивості чорної діри.
"Разом набір кілець схожий на кадри фільму, в яких відображена історія видимого всесвіту, видимої з чорної діри", – розповіли вчені.
Однак вивчення чорної діри на даний момент видається складним. До того ж майже неможливо отримати доступ до її фотонних кілець. За розрахунком вчених, нові кільця утворюються кожні шість днів, а після їх поглинає чорна діра.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені створили більш чіткі змодельовані зображення чорної діри.