Вчені знайшли можливе сховище секретів створення Всесвіту

Чорна діра, яка отримала назву Powehi, може зберігати в собі таємниці Всесвіту.

На думку вчених, кільця світла на орбіті чорної діри можуть містити в собі запис історії створення Всесвіту, передає Wion.

Дослідники провели аналогії з кільцями дерева, які видно при зрізі стовбура. Але фотонні (світлові) кільця можуть допомогти вченим вивчити властивості чорної діри.

"Разом набір кілець схожий на кадри фільму, в яких відображена історія видимого всесвіту, видимої з чорної діри", – розповіли вчені.

Однак вивчення чорної діри на даний момент видається складним. До того ж майже неможливо отримати доступ до її фотонних кілець. За розрахунком вчених, нові кільця утворюються кожні шість днів, а після їх поглинає чорна діра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені створили більш чіткі змодельовані зображення чорної діри.