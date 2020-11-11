Учені знайшли череп "кузена" людини, що жив 2 млн років тому. Фото

Учені з Австралії заявляють, що череп віком два мільйони років, знайдений у Південній Африці, кидає світло на еволюцію людини.

Череп належав представнику чоловічої статі виду Paranthropus robustus, якого називають "кузеном" Homo erectus (людини прямоходячої), – прямого предка сучасної людини. Про це пише BBC, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Nature, Ecology and Evolution.

Два види жили приблизно в один час, але Paranthropus robustus вимер раніше. Він мав великі зуби й маленький мозок, що відрізняло його від Homo erectus, мозок якого був більшим, а зуби – меншими. Вважається, що перший вид харчувався переважно жорсткою рослинною їжею на зразок коренів і кори. Тим часом Homo erectus міг їсти як рослини, так і м'ясо.

На думку вчених, у Південній Африці одночасно жили три види гомінінів (людиноподібних істот), які конкурували між собою.

"З часом Paranthropus robustus, ймовірно, еволюціонував, щоб витримувати велике навантаження, що утворюється під час відкушування й пережовування їжі, яку важко обробляти щелепами й зубами", – каже докторка Анжеліна Ліс з університету Ла Троба в Мельбурні.

Учені припускають, що навколишнє середовище стало більш вологим, що могло призвести до зменшення доступної їжі.

"Хоча наш вид врешті-решт переміг, викопувані дані свідчать про те, що два мільйони років тому Paranthropus robustus був набагато більш поширеним, ніж Homo erectus", – каже докторка.

Дослідники виявили уламки черепа в 2018 році на місці археологічних розкопок Дрімолен на північ від Йоганнесбурга. Його знайшли за кілька метрів від місця, де в 2015 році виявили подібний за віком дитячий череп Homo erectus.

"Більшість знайдених викопних останків – це поодинокі зуби, тому така знахідка – дуже рідкісна, нам дуже пощастило", – розповіла Анжеліна Ліс.

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