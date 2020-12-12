Вчені заявили про здатність зубних паст нейтралізувати коронавірус

Зубні пасти, які містять цинк або фторид олова, а також засоби для полоскання рота з хлоридом цетилпіридинію (CPC) можуть за дві хвилини нейтралізувати коронавірус у порожнині рота на 99,9%.

Про це свідчать нещодавні лабораторні дослідження, які проводилися у співпраці з Науково-дослідним інститутом громадської охорони здоров'я Медичної школи штату Нью-Джерсі (NJMS) і Регіональною лабораторією біозахисту в Ньюарку, повідомляє Dental Tribune.

У цій роботі вчені оцінювали ефективність засобів із догляду за порожниною рота у зниженні кількості COVID-19.

"Ми перебуваємо на ранніх стадіях наших клінічних досліджень, але наші попередні лабораторні та клінічні результати дуже багатообіцяючі", – сказала доктор Марія Райан.

За її словами, звичайно ж, чистка щіткою і полоскання не є лікуванням або способом повністю захистити людину від інфекції, однак вони можуть допомогти знизити передачу й уповільнити поширення вірусу, доповнюючи користь, яку люди отримують від носіння масок, соціального дистанціювання і частого миття рук.

"Результати показують, що деякі зубні пасти і рідини для полоскання рота можуть допомогти уповільнити поширення SARS-CoV-2 за рахунок тимчасового зниження вірусного навантаження у роті", – відзначили дослідники.

У дослідженнях взяли участь близько 260 осіб з COVID-19.

"Ми вважаємо, що догляд за порожниною рота відіграє певну роль в боротьбі з глобальною пандемією поряд з іншими профілактичними заходами", – заявили вчені.

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