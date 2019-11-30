У Китаї вчені виявили дуже велику за розмірами "чорну діру-монстра", маса якої в 70 разів перевищує сонячну. Вона настільки масивна, що взагалі не мала б існувати.

Про це написало видання CNN. Ця чорна діра належить до типу зоряних. Вони утворюються після того, як гинуть і вибухають зірки.

Колись вчені думали, що чорні діри можуть перевищувати масу Сонця не більше, аніж у 20 разів. Річ у тім, що, коли зірки вмирають, вони втрачають більшу частину своєї маси. Проте знайдена чорна діра LB-1 зруйнувала теорію. Вона розташована приблизно в 15 тисячах світлових років та має масу в 70 разів більшу за Сонце.

Вчені виявили гігантську "чорну діру-монстра"

Дослідники намагатимуться знайти пояснення таким розмірам чорної діри. Згідно із одним із припущень, вона була сформована не з однієї зірки, а з декількох.

Інша теорія полягає в тому, що чорна діра утворилася з "резервної супернової": коли супернова –остання стадія зірки під час вибуху – викинула в космос матерію, яка потім потрапила назад у супернову, створюючи чорну діру.

За словами вчених, такий процес цілком можливий, проте вони ще жодного разу його не фіксували. Тому діра LB-1 може стати першим доказом цієї теорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі галактики NGC 6240 знайшли третю надмасивну чорну діру.

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