Вчені розкрили велику загадку Сонячної системи

Верхні шари атмосфери планет-гігантів, як-от Сатурн і Юпітер, є гарячими, незважаючи на те, що розташовані набагато далі від Сонця, ніж Земля, тому що нагрівання відбувається через потужне полярне сяйво на південному і північному полюсах Сатурна.

Про відкриття повідомило видання Phys.org, а дані отримані з космічного корабля НАСА Cassini. Джерело тепла представляв собою одну з великих загадок Сонячної системи, яка довгий час залишалася нерозкритою.

Вчені з'ясували, що електричні струми, спричинені взаємодією між сонячним вітром і зарядженими частинками, викликають збудження атомів і молекул в складі повітряної оболонки газового гіганта. Тепло потім розподіляється повітряними потоками по всій планеті.

Система планети Сатурн v-kosmose.com

Цей механізм допомагає вирішити питання, чому верхня частина атмосфери настільки гаряча, а інша частина повітряної оболонки залишається холодною, як і очікується, через віддаленість Сатурна від Сонця.

Температура верхніх шарів була виміряна під час спостереження за заломленням світла від яскравих зірок в сузір'ях Оріон і Великий Пес на кордоні атмосфери Сатурна при прольоті Cassini. Це дозволило дізнатися щільність повітряної оболонки, яка зменшується з висотою, але темпи зменшення залежать від температури. Виявилося, що температура досягає максимуму поблизу полярних сяйв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA здивувало новим фото найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи. Він не є сферичним.

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