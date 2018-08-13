Вчені розкрили таємницю зникнення стародавньої цивілізації

Вчені Квінслендського університету в Австралії дійшли висновку, що цивілізація рапануйців на острові Пасхи зникла не через війни і виснаження ресурсів, як це вважалося раніше.

Експерти, реліз яких представлений на Phys.org, відзначають, що племена, які населяли острів, були надзвичайно войовничі. Але вони змушені були співпрацювати між собою, підтримуючи існування своєї унікальної культури.

Острів Пасхи почали заселяти люди зі Східної Полінезії близько 900 років тому. І протягом декількох століть населення острова зросло до 10 тисяч осіб. Між 1250 р. і 1500 р. були споруджені відомі на весь світ кам'яні статуї у вигляді людських голів на верхній частині тулуба моаі. На думку вчених, у рапануйців була складна суспільно-політична структура, яка зникла через колонізацію європейцями у XVIII столітті.

Вчені провели хімічні аналізи декількох десятків стародавніх артефактів з каменоломень на схилі вулкану Рано-Рараку на острові. Під час розкопок були виявлені стародавні молотки і рубала, виготовлені з місцевих базальтових порід особливого типу - маеа токі. Інструменти були реконструйовані для того, щоб зрозуміти спосіб їх застосування, що дозволило визначити деталі комунікації між майстрами і скульпторами.

Один із авторів дослідження Дейл Сімпсон зазначає, що матеріал для виготовлення більшості знарядь праці доставлявся з одного комплексу каменоломень. А це означало, племена, які живуть на острові, були змушені співпрацювати один з одним, незважаючи на войовничість. Водночас фахівці не виключають, що одні племена могли примушувати інших працювати спільно.

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