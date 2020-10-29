Вчені придумали, як вирощувати рослини на Марсі

Геологи з США створили штучний ґрунт, яка імітує той, що є на Марсі. Таким чином, вчені вивчали потенційну родючість на Червоній планеті.

Як пише журнал Icarus, дослідження провели вчені з Університету Джорджії. Геологи зімітували марсіанський ґрунт, який сповнений мінерального складу, кислотності та вмісту солей, ідентичних тим, що є на Марсі.

Однак дослідники пояснили, що навіть наявність поживних речовин в ґрунті недостатньо для росту рослин. Адже необхідно знати в якій концентрації знаходяться ті чи інші речовини. Вони пояснили, що їх надлишок або недостача може погубити рослини.

До того ж текстура штучного марсіанського ґрунту сама по собі ускладнює вирощування рослин – він дуже твердий та висушений. Для поліпшення родючості потрібно додавати спеціальні бактерії та гриби, які допоможуть зростанню майбутніх рослин, резюмували вчені.

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