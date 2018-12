''Увійде в історію!'' Зонд NASA наблизився до межі Сонячної системи

Космічний зонд NASA New Horizons наблизився до межі Сонячної системи і досяг найвіддаленішої дослідженої точки космосу.

"У найближчу добу New Horizons увійде в історію! Космічний корабель NASA наближається до найдальшого об'єкту, коли-небудь дослідженого космічним кораблем – 4 млрд миль від Сонця і близько 1 млрд миль від Плутона", - йдеться в повідомленні NASA.

Відзначається, що це, можливо, найстаріше космічне тіло, коли-небудь сфотографоване людством – крихітний, далекий світ під назвою Ультима Тулі.

