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''Увійде в історію!'' Зонд NASA наблизився до межі Сонячної системи

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Космічний зонд NASA New Horizons наблизився до межі Сонячної системи і досяг найвіддаленішої дослідженої точки космосу.

"У найближчу добу New Horizons увійде в історію! Космічний корабель NASA наближається до найдальшого об'єкту, коли-небудь дослідженого космічним кораблем – 4 млрд миль від Сонця і близько 1 млрд миль від Плутона", - йдеться в повідомленні NASA.

Відзначається, що це, можливо, найстаріше космічне тіло, коли-небудь сфотографоване людством – крихітний, далекий світ під назвою Ультима Тулі.

Історичний момент транслюватиметься в прямому ефірі 1 січня 2019 року, щоб відзначити політ таємничого об'єкта в темній і холодній області космосу, відомій як пояс Койпера.

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Відео буде супроводжувати гітарний гімн, записаний легендарним гітаристом Queen Брайаном Мейєм, який також має вчений ступінь з астрофізики.

Проліт буде швидким, зі швидкістю дев'ять миль (14 кілометрів) за секунду. Сім приладів на борту будуть записувати зображення з високою роздільною здатністю і збирати дані про його розмір та склад.

Ультима Тулі виявили в 2014 році за допомогою космічного телескопа Hubble. Назва дана на честь міфічного далекого північного острова в середньовічній літературі і картографії, вона перекладається як "за межами відомого світу".

"Ми нарешті досягли околиць Сонячної системи, тих речей, які були там з самого початку і майже не змінилися – ми думаємо. Ми дізнаємося", - сказав Хел Уівер з Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA оприлюднили унікальний запис з Марса, звуки на якому ніколи не чула жодна людина.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Тег
NASA
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