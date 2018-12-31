''Увійде в історію!'' Зонд NASA наблизився до межі Сонячної системи

Космічний зонд NASA New Horizons наблизився до межі Сонячної системи і досяг найвіддаленішої дослідженої точки космосу.

"У найближчу добу New Horizons увійде в історію! Космічний корабель NASA наближається до найдальшого об'єкту, коли-небудь дослідженого космічним кораблем – 4 млрд миль від Сонця і близько 1 млрд миль від Плутона", - йдеться в повідомленні NASA.

Відзначається, що це, можливо, найстаріше космічне тіло, коли-небудь сфотографоване людством – крихітний, далекий світ під назвою Ультима Тулі.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~ 1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy - NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 30 грудня 2018 р

Історичний момент транслюватиметься в прямому ефірі 1 січня 2019 року, щоб відзначити політ таємничого об'єкта в темній і холодній області космосу, відомій як пояс Койпера.

Відео буде супроводжувати гітарний гімн, записаний легендарним гітаристом Queen Брайаном Мейєм, який також має вчений ступінь з астрофізики.

Проліт буде швидким, зі швидкістю дев'ять миль (14 кілометрів) за секунду. Сім приладів на борту будуть записувати зображення з високою роздільною здатністю і збирати дані про його розмір та склад.

Ультима Тулі виявили в 2014 році за допомогою космічного телескопа Hubble. Назва дана на честь міфічного далекого північного острова в середньовічній літературі і картографії, вона перекладається як "за межами відомого світу".

"Ми нарешті досягли околиць Сонячної системи, тих речей, які були там з самого початку і майже не змінилися – ми думаємо. Ми дізнаємося", - сказав Хел Уівер з Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA оприлюднили унікальний запис з Марса, звуки на якому ніколи не чула жодна людина.