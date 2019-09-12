Українські полярники знайшли в Антарктиді "загублену" печеру: як вона виглядає. Фото

Українські полярники знайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді. Вона виявилася набагато більше, ніж очікували, і має кілька озер і річку.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства науки і освіти України (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Пошуками займалися учасники 24-ої Української антарктичної експедиції, які зараз перебувають у літній зимівлі на станції Академік Вернадський

"Ще з перших експедицій вчені знайшли на острові Галіндез, де знаходиться українська станція, крижану печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зрушився в океан і вхід завалило", – йдеться в повідомленні.

"Загублена" печера в Антарктиді сайт МОН

Керівник 24-ої Української арктичної експедиції Ігор Дикий зізнався, що виявити печеру вдалося не відразу.

"Ми вирішили зайнятися пошуками входу в печеру. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А ось в льодовику з боку старої британської бази-музею будиночка Ворде нам пощастило: ми знайшли вхід в загублену печеру", – розповів він.

Після її вивчення виявилося, що в ній знаходилися підлідна річка і два озера. З них відібрали фрагменти для вивчення. Зразки льоду також вже їдуть в Україну.

"Загублена" печера в Антарктиді сайт МОН

"Загублена" печера в Антарктиді сайт МОН

"Загублена" печера в Антарктиді сайт МОН

"Загублена" печера в Антарктиді сайт МОН

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Університету Вашингтона пояснили, чому деякі антарктичні айсберги мають не звичний блакитний, а смарагдово-зелений відтінок. Дослідники припускають, що загадковий колір айсбергів в Антарктиді пояснюється присутністю в них великої кількості заліза

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