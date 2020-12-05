У Всесвіті зафіксували невідоме раніше явище

Американські вчені повідомили, що виявили у Всесвіті невідоме раніше науці явище. Астрономи зафіксували космічні промені з електронів, які були прискорені ударними хвилями, породженими корональними викидами маси на Сонці.

Дивовижне відкриття зробили вчені з Університету Айови, США, пише Astronomical Journal. Зазначається, що космічні зонди "Вояджер-1" і "Вояджер-2" за допомогою спеціальних приладів зареєстрували це явище.

Учені пояснили, що електрони летять майже зі швидкістю світла (299 792 458 м/с), що приблизно в 670 разів швидше, ніж ударні хвилі, які спочатку їх прискорили. Після кількох днів електронного сплеску космічні зонди зареєстрували коливання плазмових хвиль, що викликали електрони менших енергій. І тільки через місяць до "Вояджерів" дійшла сама ударна хвиля.

Дослідники наголосили, що такі ударні хвилі виходили від корональних викидів маси, що являють собою викиди гарячого газу та енергії, які рухаються від Сонця зі швидкістю понад один мільйон кілометрів на годину.

Водночас навіть на таких шалених швидкостях ударним хвилям буде потрібно більше ніж рік, щоб досягти "Вояджерів", що розташовані на відстані близько 20 млрд км.

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