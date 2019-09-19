У світі запустили Wi-Fi нового покоління: чим здивує

У світі затвердили і сертифікували новий стандарт зв'язку IEEE 802.11ax. Для кращого сприйняття його назвали Wi-Fi 6.

Повідомляє Сьогодні. Першим смартфоном, який отримав сертифікат Wi-Fi 6, став Samsung Galaxy Note10. Нові смартфони iPhone 11 теж будуть сертифіковані за стандартом Wi-Fi 6.

Технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі даних, яка на 37% швидше, ніж минула версія. Він має в 4 рази більшу пропускну здатність на одного користувача у багатолюдних місцях. Тобто на стадіонах та аеропортах зв'язок буде надійніше, а швидкість – вище.

У світі з'явився Wi-Fi нового покоління ottawacitizen.com

Wi-Fi 6 має більш ніж 50 оновлених функцій. Ось деякі з них:

більш висока пропускна здатність для кожного користувача для потокової передачі в ультра-HD і віртуальної реальності.

Підтримка кількох потоків даних з підвищеною пропускною спроможністю.

Більш широкий спектр (з 2,4 ГГц і 5 ГГц до 1 ГГц і 6 ГГц).

Згаданий вище спектр буде розділений на кілька каналів, щоб забезпечити більше маршрутів для зв'язку.

Варіанти комплектації включають більше даних, і мережі можуть обробляти різні потоки даних одночасно.

Покращена продуктивність (у 4 рази) при максимальній дальності точки доступу.

Краща продуктивність/надійність в екстремально навантажених умовах

Можливість розвантаження бездротового трафіку зі стільникових мереж, де поганий прийом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і засновник брендів Tesla і SpaceX Ілон Маск запустив ракету з супутниками для роздачі "вселенської" мережі Wi-Fi.

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