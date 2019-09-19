У світі запустили Wi-Fi нового покоління: чим здивує

У світі затвердили і сертифікували новий стандарт зв'язку IEEE 802.11ax. Для кращого сприйняття його назвали Wi-Fi 6.
Повідомляє Сьогодні. Першим смартфоном, який отримав сертифікат Wi-Fi 6, став Samsung Galaxy Note10. Нові смартфони iPhone 11 теж будуть сертифіковані за стандартом Wi-Fi 6.
Технічно, Wi-Fi 6 має швидкість передачі даних, яка на 37% швидше, ніж минула версія. Він має в 4 рази більшу пропускну здатність на одного користувача у багатолюдних місцях. Тобто на стадіонах та аеропортах зв'язок буде надійніше, а швидкість – вище.
У світі з'явився Wi-Fi нового покоління
ottawacitizen.com
Wi-Fi 6 має більш ніж 50 оновлених функцій. Ось деякі з них:
більш висока пропускна здатність для кожного користувача для потокової передачі в ультра-HD і віртуальної реальності.
Підтримка кількох потоків даних з підвищеною пропускною спроможністю.
Більш широкий спектр (з 2,4 ГГц і 5 ГГц до 1 ГГц і 6 ГГц).
Згаданий вище спектр буде розділений на кілька каналів, щоб забезпечити більше маршрутів для зв'язку.
Варіанти комплектації включають більше даних, і мережі можуть обробляти різні потоки даних одночасно.
Покращена продуктивність (у 4 рази) при максимальній дальності точки доступу.
Краща продуктивність/надійність в екстремально навантажених умовах
Можливість розвантаження бездротового трафіку зі стільникових мереж, де поганий прийом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і засновник брендів Tesla і SpaceX Ілон Маск запустив ракету з супутниками для роздачі "вселенської" мережі Wi-Fi.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!