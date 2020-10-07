У Apple Watch знайшли новий недолік

Функція моніторингу серця на Apple Watch може призвести до непотрібних відвідувань медичних закладів.

Як повідомляє видання The Verge, до такого висновку дійшли аналітики в результаті нового дослідження, оприлюдненого в Oxford Journals. Виявилося, що лише близько 10 відсотків людей, які звернулись до лікаря в клініці Мейо (США) через рекомендацію годинника, реально мали проблему із серцем.

Дослідники у клініці знайшли записи щодо 264 пацієнтів, які повідомили лікареві, що їхній годинник Apple фіксує порушення ритму серця. З цієї групи лише у 30 пацієнтів медики виявили серцеву недостатність, в інших випадках годинник надав помилкову інформацію.

Вчені зазначили, що неправдиві сповіщення Apple Watch щодо необхідності відвідати лікаря, навіть якщо пацієнт в кінцевому підсумку здоровий, все одно можуть викликати проблеми: вони можуть змусити пацієнтів отримувати непотрібну медичну допомогу та викликати стрес і тривогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня Apple презентувала свої новинки. Компанія показала нові смарт-годинники, планшети, а також оголосила про запуск нових сервісів. Зокрема, було представлено Apple Watch Series 6 і більш доступний варіант – Apple Watch SEвартістю 399 і 279 доларів. Повідомлялося, що годинники тепер можуть вимірювати рівень кисню в крові всього за 15 секунд.