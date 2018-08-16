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Судний день 16 серпня: астроном розповів про планету-вбивцю Землі

138.6тЧитати новину російською

Теорія про зіткнення містичної планети Нібіру з Землею, яке призведе до кінця світу 16 серпня, є маячнею.

"Це все х*рня. Це не так, що виглянув у віконце - а вона летить. Космос постійно вивчається і знаходиться під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого. Ось коли з'являється комета, її бачать заздалегідь, а це дуже маленький космічний об'єкт, який фіксують за блиском, який вона відзеркалює", - сказав в коментарі OBOZREVATEL кандидат фізико-математичних наук, астроном Олексій Переход.

Як каже вчений, відбивна здатність цілої планети набагато більше, ніж у комети. І не помітити, як вона летить до Землі, неможливо.

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"Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б всюди відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко", - заявив Переход.

Дивіться відео на тему

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, конспірологи стверджують, що невідома планета Нібіру спровокує кінець світу через виверження вулканів в усій Сонячній системі, також вона "висмоктує" лаву з надр Землі.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Западловський Бздашек
Западловський Бздашек
Утро, 17 августа... Работать неохота. Где же ты, матушка?
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Vovk Yury
Vovk Yury
Вот пи...ки. уже вечер 16 августа день заканчивается а ничего не случилось. Так что с этого времени я больше не буду верить всяким предположениям о конце света. Потому что это всё тафта. Как не стыдно тем кто такое пишет. Один шизик сочинял а другой выкладывал, уж извините за выражение, но то что здесь говорится это бред шизика причем в тяжёлом состоянии. Такими вот заявлениями вы добьётесь того что когда будет конец света по настоящему то никто не поверит, так что уважаемые авторы заканчивайте, не гневить Бога потому что придется за все это ответить перед Богом.
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God Sanders
God Sanders
Zem Zema, аха-ха - лох писатель!!! Да он кроме того что денег собирает больше ничего и не делает.
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Markov Igor
Markov Igor
Vovk Yury, дайте концу света шанс, будьте оптимистом 😀
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Погорілець Слава
Погорілець Слава
Для чого це писати нічого нема тільки нубіру і каменських сфоткала джопу або сисю
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Ustinjva Anna
Ustinjva Anna
Погорілець Слава, ну почему же! Есть ещё беременность Регины Тодоренко.
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