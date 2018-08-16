Судний день 16 серпня: астроном розповів про планету-вбивцю Землі

Теорія про зіткнення містичної планети Нібіру з Землею, яке призведе до кінця світу 16 серпня, є маячнею.

"Це все х*рня. Це не так, що виглянув у віконце - а вона летить. Космос постійно вивчається і знаходиться під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого. Ось коли з'являється комета, її бачать заздалегідь, а це дуже маленький космічний об'єкт, який фіксують за блиском, який вона відзеркалює", - сказав в коментарі OBOZREVATEL кандидат фізико-математичних наук, астроном Олексій Переход.

Як каже вчений, відбивна здатність цілої планети набагато більше, ніж у комети. І не помітити, як вона летить до Землі, неможливо.

"Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б всюди відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко", - заявив Переход.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, конспірологи стверджують, що невідома планета Нібіру спровокує кінець світу через виверження вулканів в усій Сонячній системі, також вона "висмоктує" лаву з надр Землі.