Створена детальна карта Місяця для космічних польотів: фото та відео

Американські вчені створили першу детальну геологічну карту поверхні Місяця.

Карту супутника Землі масштабом 1: 5 000 000 опублікувала Геологічна служба США, передає Science News.

"Людей завжди захоплювала тема Місяця і того, коли ми зможемо туди повернутися. Це приголомшливо, що USGS створила інструмент, який допоможе NASA в плануванні нових місій", – повідомив директор Геологічної служби США (USGS) Джим Рейлі.

Геологічна карта Місяця

Дослідники пояснили, що кожен відтінок кольору на карті означає породу або осад, включаючи кратери, басейни та стародавні лавові поля.

"Більш темні, більш земні тони – це ландшафти гірського типу, а червоного і пурпурного кольору, як правило, представляють собою більше вулканічні та лавові потоки", – пояснив геолог Джеймс Скіннер.

Така точна карта дозволить вченим визначати вік місячних кратерів, що дасть краще поняття для уявлення про історію Місяця. Також це в майбутньому допоможе для наступних місій на супутник і дасть визначати регіони з багатими корисними ресурсами.

Геологічну карту створювали на основі картографічних даних шести регіонів Місяця, які були вивчені місіями "Аполлон". Також допомогла інформація, яку збирали космічні апарати під час обльотів природного супутника нашої планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли дивовижні докази життя на Марсі.

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