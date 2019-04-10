Страшніше за Нібіру! Астрономи сказали, коли Земля "згорить у пеклі"

Планеті Земля загрожує новий "апокаліпсис", який може статися вже за тиждень, через гігантську пляму, що утворилася на Сонці.

Про "кінець світу" почали повідомляти російські ЗМІ, посилаючись на дані астрономома-любителя Джампаоло Сальвато з італійського міста Падуя, передає Gismeteo. Італієць зафіксував темне ядро сонячної плями AR2738, яке, на його думку, може поглинути Землю.

"Я зробив цю фотографію, використовуючи свій саморобний рефракторний телескоп і сонячний фільтр. Зображення Землі додане для розуміння масштабів", – пояснив Сальвато.

Астроном-любитель додав, що протягом найближчих днів стане зрозуміло, чи здатна ця сонячна пляма виробляти сильні спалахи, і вчені зможуть більш чітко побачити структуру його магнітного поля та оцінити вибуховий потенціал.

Російські ЗМІ вже зазначили, що сонячний "армагеддон" несе більш реальну загрозу, ніж міфічна планета Нібіру. Як вважають фахівці, нова сонячна пляма здатна вплинути на Землю і навіть знищити все життя на планеті.

Поки астрономи говорять про групу з 11 плям, але їхня кількість постійно збільшується, і цей процес важко відслідковувати. За деякими даними, в кінцевому підсумку наша планета може буквально "згоріти в пеклі". За іншими відомостями, гігантські сонячні плями можуть привести до зміни полюсів Землі і до нового льодовикового періоду.

"Якщо Сонце "загасне", станеться льодовиковий період, якщо почне нагріватися, то люди "згорять у пеклі", – зазначили фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні Нібіру може двічі знищити Землю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!