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10 вересня • оновлено в 22:31
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Стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації

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Головним сюрпризом на презентації нових продуктів компанії Apple може стати Apple Tag - маленька bluetooth-мітка, яка дозволить знаходити загублені речі.

Зазначається, що схожі продукти на ринку вже є, пише BFM.

Стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації
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Фахівці припускають, що Apple може глибоко інтегрувати пристрій в свою екосистему, зробивши його використання максимально простим і зручним. Тоді, якщо у вас в сумці або рюкзаку буде ця позначка, будь-який власник iPhone зможе з вами зв'язатися і повернути річ в разі втрати.

Як писав OBOZREVATEL, 10 вересня в Купертіно (США) пройде щорічна церемонія презентації новинок компанії Apple.

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Apple Tag Apple
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