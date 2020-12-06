SpaceX запустив в космос Falcon 9 з препаратом від COVID-19

Компанія SpaceX 6 грудня відправила в космос ракету Falcon 9 з вантажем, серед якого є клітини мозку, серця і COVID-препарат.

Про це повідомили на сайті NASA. Ракета стартувала о 18:17 за київським часом зі стартового комплексу в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Оновлена версія Dragon 2 здійснить комерційну доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію загальною вагою 2972 кг. У складі багажу знаходяться речі, необхідні для екіпажу станції, прилади та обладнання для проведення наукових досліджень в космосі, комплектуючі деталі для МКС.

Також серед вантажу є матеріали для досліджень змін клітин серцево-судинної системи і процесів, які відбуваються в клітинах і тканинах головного мозку в умовах невагомості.

Крім того Falcon 9 підняв в космос препарат Ремдесівір, який застосовується для лікування COVID-19.

Dragon 2 повинен прибути до орбітальної лабораторії у понеділок, 7 грудня о 20:30 за київським часом. Він проведе автономне стикування з модулем Harmony. Астронавти NASA і бортінженери Кейт Рубінс і Віктор Гловер стежитимуть за цією операцією.

Космічний корабель розрахований на проведення п'яти польотів в космос і назад. Крім того, Falcon 9 може знаходитися на МКС більш ніж в два рази довше, ніж його попередник.

Як писав OBOZREVATEL, NASA спільно з компанією SpaceX Ілона Маска успішно запустили на міжнародну космічну станцію ракету-носій Falcon 9, з'єднану з кораблем Crew Dragon.