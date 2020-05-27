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27 травня • оновлено в 20:47
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SpaceX вперше відправить астронавтів на орбіту Землі: онлайн-трансляція історичного запуску

  • Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту зі США

  • Корабель Crew Dragon ракета Falcon 9 доставить на орбіту

  • Потім розпочнеться 19-годинний політ до Міжнародної космічної станції

4.4т
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Компанія SpaceX Ілона Маска готується до проведення першого пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon.

Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту, який проводиться з території США. Сам старт запланований на 23:33 за київським часом, зараз іде активна підготовка до нього (щоб дивитися трансляцію, проскрольте новину до кінця).

SpaceX вперше відправить астронавтів на орбіту Землі: онлайн-трансляція історичного запуску

itc.ua

У момент запуску має намір особисто бути присутнім президент Дональд Трамп.

Корабель на орбіту доставить ракета Falcon 9. Через близько 12 хвилин після пуску Crew Dragon вийде на орбіту і самостійно продовжить шлях довжиною близько 400 км до Міжнародної космічної станції.

Політ займе приблизно 19 годин, а перша ступінь ракети Falcon 9, яка відокремилася від корабля, повернеться на Землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Ця подія стала проривом для людства.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Дональд Трамп Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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