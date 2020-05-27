SpaceX вперше відправить астронавтів на орбіту Землі: онлайн-трансляція історичного запуску

Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту зі США

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до проведення першого пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon.

Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту, який проводиться з території США. Сам старт запланований на 23:33 за київським часом, зараз іде активна підготовка до нього (щоб дивитися трансляцію, проскрольте новину до кінця).

itc.ua

У момент запуску має намір особисто бути присутнім президент Дональд Трамп.

Корабель на орбіту доставить ракета Falcon 9. Через близько 12 хвилин після пуску Crew Dragon вийде на орбіту і самостійно продовжить шлях довжиною близько 400 км до Міжнародної космічної станції.

Політ займе приблизно 19 годин, а перша ступінь ракети Falcon 9, яка відокремилася від корабля, повернеться на Землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Ця подія стала проривом для людства.

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