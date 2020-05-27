SpaceX вперше відправить астронавтів на орбіту Землі: онлайн-трансляція історичного запуску

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до проведення першого пілотованого запуску космічного корабля Crew Dragon.
Це перший за дев'ять років запуск людей на орбіту, який проводиться з території США. Сам старт запланований на 23:33 за київським часом, зараз іде активна підготовка до нього (щоб дивитися трансляцію, проскрольте новину до кінця).
itc.ua
У момент запуску має намір особисто бути присутнім президент Дональд Трамп.
Корабель на орбіту доставить ракета Falcon 9. Через близько 12 хвилин після пуску Crew Dragon вийде на орбіту і самостійно продовжить шлях довжиною близько 400 км до Міжнародної космічної станції.
Політ займе приблизно 19 годин, а перша ступінь ракети Falcon 9, яка відокремилася від корабля, повернеться на Землю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Ця подія стала проривом для людства.
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