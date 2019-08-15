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"Сонце згасне": вчений назвав дату кінця світу на Землі

1.5т Читати матеріал російською

Кінець світу на Землі може настати приблизно через 150 млн років.

Про це розповів учений з Національного космічного агентства України (НКАУ) Едуард Кузнєцов, передають "Факти".

"Немає нічого вічного. Тому кінець світу настане і на Землі. Але на той час, коли це станеться, життя на нашій планеті вже не буде", - сказав він.

"Сонячна система почала утворюватися 10 мільярдів років тому. Сонце з'явилося приблизно в один час із Землею - 5 мільярдів років тому. Ну ось, ще приблизно такий же термін Сонце прослужить. А потім згасне", - додав учений.

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Ілюстрація

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчений також заявив, що планети-вбивці Нібіру насправді не існує, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

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Тема
Кінець світу
Тег
земля
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Попов Дмитрий Николаевич
Попов Дмитрий Николаевич
Автор, а где новость? НОВОСТЬ - это про 150 млн. лет, "как сказал" учёный... Прошёлся по ссылкам: НИЧЕГО! Алё, объясните дату 150 млн. лет!?. Про 5 млрд. слышал, что "Красный гигант" через 2,5 млрд. слышал, про астероиды слышал, про белый карлик - в курсе... ДАЙТЕ РАЗВЁРТКУ про 150 млн. лет - ТАК ЧТО СОБСТВЕННО ПРОИЗОЙДЁТ? Вот, собственно, это и есть новость... Небось "девочка-стажёр" писала "заметку"?..
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