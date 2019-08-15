"Сонце згасне": вчений назвав дату кінця світу на Землі

Кінець світу на Землі може настати приблизно через 150 млн років.

Про це розповів учений з Національного космічного агентства України (НКАУ) Едуард Кузнєцов, передають "Факти".

"Немає нічого вічного. Тому кінець світу настане і на Землі. Але на той час, коли це станеться, життя на нашій планеті вже не буде", - сказав він.

"Сонячна система почала утворюватися 10 мільярдів років тому. Сонце з'явилося приблизно в один час із Землею - 5 мільярдів років тому. Ну ось, ще приблизно такий же термін Сонце прослужить. А потім згасне", - додав учений.

Ілюстрація КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчений також заявив, що планети-вбивці Нібіру насправді не існує, оскільки за 70 років з моменту її ймовірного відкриття у людства не з'явилося жодного тому підтвердження.

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